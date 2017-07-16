В Кемерове из-за сильных дождей затопило магазин бытовой техники

Видео с потопом в одном из магазинов бытовой техники «Эльдорадо» в столице Кузбасса появилось в паблике «Инцидент Кемерово». Как отметила одна из подписчиц сообщества, магазин находится на проспекте Советском, 25А.

В видеоролике видно, что пол полностью покрыт водой. В магазине продолжают ходить посетители, а некоторые – и вовсе босыми ногами.

Однако в разговоре по телефону сотрудница магазина «Эльдорадо» на проспекте Советском ответила, что никакого потопа нет и магазин работает в обычном режиме.

«Когда мы были в магазине, там проходил ремонт. Видимо, крыли крышу. Товары были накрыты полиэтиленом, невозможно было что-то выбрать, а сверху на голову сыпалась штукатурка. Было страшно ходить. Но магазин продолжал работать», – рассказала Сибдепо подписчица паблика.

Подписчики сообщества уже шутят на тему ближайших распродаж в магазине технике.