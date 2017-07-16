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В Кемерове из-за сильных дождей затопило магазин бытовой техники

В Кемерове из-за сильных дождей затопило магазин бытовой техники

Видео с потопом появилось в Сети.

Видео с потопом в одном из магазинов бытовой техники «Эльдорадо» в столице Кузбасса появилось в паблике «Инцидент Кемерово». Как отметила одна из подписчиц сообщества, магазин находится на проспекте Советском, 25А.

В видеоролике видно, что пол полностью покрыт водой. В магазине продолжают ходить посетители, а некоторые – и вовсе босыми ногами.

Однако в разговоре по телефону сотрудница магазина «Эльдорадо» на проспекте Советском ответила, что никакого потопа нет и магазин работает в обычном режиме.

«Когда мы были в магазине, там проходил ремонт. Видимо, крыли крышу. Товары были накрыты полиэтиленом, невозможно было что-то выбрать, а сверху на голову сыпалась штукатурка. Было страшно ходить. Но магазин продолжал работать»,  – рассказала Сибдепо подписчица паблика.

Подписчики сообщества уже шутят на тему ближайших распродаж в магазине технике.

Текст: Екатерина Фоменко.

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