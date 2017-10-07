В Кемерове из-за сообщения о минировании эвакуировали крупный ТЦ

К месту происшествия прибыли сотрудники служб спасения и кинологи.

Вечером 6 октября, в районе 22:20, в столице Кузбасса эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Радуга», который находится на проспекте Шахтёров, 54.

Один из очевидцев выложил фотографии ТЦ в Сеть и рассказал, что движение на территории центра перекрыто.

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На фото видно, что у входа в «Радугу» стоят пожарные машины и экипажи скорой помощи.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, в торговый центр позвонил неизвестный и сообщил о взрывном устройстве в здании. На месте работали сотрудники служб спасения и кинологи.

Информация об инциденте выясняется.

Как писал ранее онлайн-журнал Сибдепо, федеральная служба безопасности установила, кто делал звонки о «минировании» по всей стране в середине сентября 2017 года.