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В Кемерове изъяли 13 тысяч литров поддельного сидра

В Кемерове изъяли 13 тысяч литров поддельного сидра

По данному факту возбудили дело об административном правонарушении.

В Кемерове изъяли 13 тысяч литров поддельного сидра. При проверке оптовой организации сотрудники управления Росалкогольрегулирования по СФО выяснили, что напиток не соответствует нормам. При его изготовлении применяли пищевые красители и добавки, хотя сидр должен быть произведён только из натуральных ингредиентов.

«Происходит обман покупателей, так как вкус и аромат сидра сформированы не натуральными ингредиентами, а различными пищевыми добавками, то есть под видом натурального продукта потребитель получает алкогольный напиток, который невозможно идентифицировать без проведения соответствующей экспертизы», – цитирует «Континент Сибирь» руководителя межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по СФО Алексея Крупина.

Отметим, что фальсифицированный сидр изъяли из оборота, а образцы направили на экспертизу. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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