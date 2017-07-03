В Кемерове к 100-летнему юбилею города реализовали шесть проектов горожан

В Кемерове к 100-летию города уже реализовали шесть проектов горожан, участвующих в конкурсе «Город друзей — город идей». Авторам проектов помогали местные жители и спонсоры.

Благодаря конкурсу, в Центральном районе в сквере искусств установили «Кубы» со снимками столицы Кузбасса. В том же сквере позднее появились стилизованные под велосипеды кашпо «Навстречу к 100-летию». Этот арт-объект изготовили общественники.

«Ещё по пяти проектам – «Живи, родник», «Шахтёрская слава», «От чистого истока мы начинаем путь» мини-сквер «Первое свидание» – работы будут завершены в течение летних месяцев», — сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

В Лесной Поляне в парке появилось своё «Дерево счастья», а в Ленинском районе по улице Волгоградской, 14 и 16 высадили аллею из 100 кустов сирени. На проспекте Химиков, 15 обустроили спортивную площадку. В Рудничном районе в рамках проекта «Уютный дворик» по проспекту Шахтёров, 48 появился новый спортивный комплекс, а также 115 кустарников возле детской площадки.