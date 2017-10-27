В Кемерове ко Дню народного единства пройдёт сельскохозяйственная ярмарка. Мероприятие состоится 3 ноября с 9:30 до 15:00 на площади Советов.

Как рассказали в комитете по работе со СМИ городской администрации, жители города смогут купить товары по более низким ценам, чем в магазинах и на рынках. Также на ярмарке будут работать две полевые кухни.

Посетителям предложат широкий ассортимент молочной продукции, мяса и колбас. Также покупатели смогут приобрести яйцо, мясо индейки, гусей, уток, живую рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд, овощи.

Кроме того, на ярмарке организуют работу мобильного офиса Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Волонтёры помогут пожилым людям донести сумки до автобуса.