В Кемерове магазин «Бегемот» оштрафовали за продажу кальмаров с двойной этикеткой
Плановую проверку в торговой точке провели сотрудники Роспотребнадзора.
В Кемерове в магазине «Бегемот» на ул. 40 лет Октября, 5 с нарушениями продавали продукты питания. Ранее плановую проверку в торговом объекте провели сотрудники Роспотребнадзора. Они нашли там в продаже упаковку с кальмарами, на которой была двойная этикетка. При этом на одной из этикеток не была указана масса нетто в граммах или килограммах.
«На этикетке №2 неправомерно указан единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС), без подтверждения на соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза», – говорится в материалах дела, опубликованных на сайте Арбитражного суда Кемеровской области.
В итоге ООО «Система универсамов «Бегемот» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Компания обжаловала это решение. В итоге ей снизили штраф до 50 тысяч рублей.
Ранее Сибдепо сообщал, что «Систему универсамов «Бегемот» оштрафовали за нарушения при продаже продуктов на 70 тысяч рублей.