В Кемерове магазин «Бегемот» оштрафовали за продажу кальмаров с двойной этикеткой

В Кемерове в магазине «Бегемот» на ул. 40 лет Октября, 5 с нарушениями продавали продукты питания. Ранее плановую проверку в торговом объекте провели сотрудники Роспотребнадзора. Они нашли там в продаже упаковку с кальмарами, на которой была двойная этикетка. При этом на одной из этикеток не была указана масса нетто в граммах или килограммах.

«На этикетке №2 неправомерно указан единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС), без подтверждения на соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза», – говорится в материалах дела, опубликованных на сайте Арбитражного суда Кемеровской области.

В итоге ООО «Система универсамов «Бегемот» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Компания обжаловала это решение. В итоге ей снизили штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее Сибдепо сообщал, что «Систему универсамов «Бегемот» оштрафовали за нарушения при продаже продуктов на 70 тысяч рублей.