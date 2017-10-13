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В Кемерове магазин оштрафовали на 100 тысяч за продажу риса с посторонним запахом

В Кемерове магазин оштрафовали на 100 тысяч за продажу риса с посторонним запахом

Нарушения при продаже продуктов питания нашли в «Лотосе» на улице Дружбы.

В кемеровском магазине «Лотос» на улице Дружбы, 9/2 нашли рис, который не соответствовал требованиям нормативной документации. Проверку в торговой точке сотрудники Роспотребнадзора провели в мае 2017 года.

Впоследствии рис отправили в лабораторию. Эксперты выяснили, что у него был посторонний запах, а это является свидетельством о порче продукта.

«Суд назначает обществу наказание в пределах санкции, установленной частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ, в виде минимального размера штрафа в сумме 100 000 рублей», – говорится в материалах дела, опубликованных на сайте Арбитражного суда Кемеровской области.

Также владельца магазина привлекли к административной ответственности.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: https://pxhere.com/

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