В Кемерове магазин оштрафовали на 100 тысяч за продажу риса с посторонним запахом

Нарушения при продаже продуктов питания нашли в «Лотосе» на улице Дружбы.

В кемеровском магазине «Лотос» на улице Дружбы, 9/2 нашли рис, который не соответствовал требованиям нормативной документации. Проверку в торговой точке сотрудники Роспотребнадзора провели в мае 2017 года.

Впоследствии рис отправили в лабораторию. Эксперты выяснили, что у него был посторонний запах, а это является свидетельством о порче продукта.

«Суд назначает обществу наказание в пределах санкции, установленной частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ, в виде минимального размера штрафа в сумме 100 000 рублей», – говорится в материалах дела, опубликованных на сайте Арбитражного суда Кемеровской области.

Также владельца магазина привлекли к административной ответственности.