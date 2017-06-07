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В Кемерове мальчику выплатили 50 тысяч рублей за укус собаки

В Кемерове мальчику выплатили 50 тысяч рублей за укус собаки

12-летнему ребёнку возместили моральный ущерб по требованию прокуратуры.

В Кемерове по требованию прокуратуры 12-летнему мальчику возместили моральный ущерб, причинённый укусом собаки. ЧП произошло в июле прошлого года на улице Мраморной. Ребёнок катался на велосипеде, в это время в на улицу выбежала немецкая овчарка и набросилась на него.

«В результате ребёнку были причинены раны левой голени, квалифицирующиеся как лёгкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья. Животное содержалось ненадлежащим образом, в результате чего возникла возможность нападения на ребёнка. Собака сорвалась с цепи», — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области.

В суде интересы ребёнка представлял прокурор Рудничного района г. Кемерово из-за невозможности несовершеннолетнего в силу возраста защищать свои права. Суд обязал хозяйку собаки возместить потерпевшему моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://disput-pmr.ru

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