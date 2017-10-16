В Кемерове маленький мальчик запер себя в машине

В Кемерове маленький ребёнок заблокировал себя в автомобиле на глазах у родителей. Как сообщили в пресс-службе МБУ «Кемеровская служба спасения», родители вместе с сыном приехали в магазин. На парковке ребёнок начал капризничать и отец, чтобы успокоить его, дал мальчику ключ. Когда родители вышли из машины, ребёнок нажал на кнопку блокировки.

Разблокировать двери самостоятельно он не смог и родителям пришлось обратиться за помощью к спасателям. Прибывшая бригада вскрыла машину. Медицинская помощь ребёнку не понадобилась, говорится в сообщении.