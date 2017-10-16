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Кузбасс

В Кемерове маленький мальчик запер себя в машине

Чтобы освободить ребёнка, родителям пришлось вызывать спасателей.

В Кемерове маленький ребёнок заблокировал себя в автомобиле на глазах у родителей. Как сообщили в пресс-службе МБУ «Кемеровская служба спасения», родители вместе с сыном приехали в магазин. На парковке ребёнок начал капризничать и отец, чтобы успокоить его, дал мальчику ключ. Когда родители вышли из машины, ребёнок нажал на кнопку блокировки.

Разблокировать двери самостоятельно он не смог и родителям пришлось обратиться за помощью к спасателям. Прибывшая бригада вскрыла машину. Медицинская помощь ребёнку не понадобилась, говорится в сообщении.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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