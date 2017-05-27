Происшествия

В Кемерове машина «Почты России» сбила светофор

Других пострадавших в ДТП нет.

Утром 27 мая грузовик с логотипом «Почты России», врезался в светофор на улице Сибиряков-Гвардейцев. Фотографии с места ДТП выложили в сеть подписчики группы «Регион 42» в социальной сети «Вконтакте».

От удара светофорный столб вырвало из земли и опрокинуло. Водитель грузовика не пострадал. Движение по Сибиряков-Гвардейцев оказалось затруднено – грузовик перегородил одну из полос движения. Причины аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

См. также
Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: VK/Регион 42

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