В Кемерове машина «Почты России» сбила светофор

Других пострадавших в ДТП нет.

Утром 27 мая грузовик с логотипом «Почты России», врезался в светофор на улице Сибиряков-Гвардейцев. Фотографии с места ДТП выложили в сеть подписчики группы «Регион 42» в социальной сети «Вконтакте».

От удара светофорный столб вырвало из земли и опрокинуло. Водитель грузовика не пострадал. Движение по Сибиряков-Гвардейцев оказалось затруднено – грузовик перегородил одну из полос движения. Причины аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.