В Кемерове металлический навес обрушился на припаркованные авто. Случай произошёл в Заводском районе. Крыша обвалилась под тяжестью снега. Факт происшествия Сибдепо подтвердил источник в экстренных службах региона.

«Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Собственники здания разбираются, из-за кого произошло обрушение навеса здания, в котором находится СТО. Пострадавших нет», – пояснил собеседник издания.

На фото запечатлено, что рухнувший навес придавил несколько автомобилей российского и иностранного производства.

«Сигнал в полицию об обрушении части кровли из профлиста поступил около 16:45. Инцидент произошёл на территории СТО. Навес упал на авто, которые были в ремонте. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. В результате произошедшего никто не пострадал», — пояснили онлайн-журналу в пресс-службе кемеровской полиции.

После проверки правоохранители примут процессуальное решение.