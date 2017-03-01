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В Кемерове металлический навес обрушился на припаркованные авто

В Кемерове металлический навес обрушился на припаркованные авто

Крыша обвалилась под тяжестью снега.

В Кемерове металлический навес обрушился на припаркованные авто. Случай произошёл в Заводском районе. Крыша обвалилась под тяжестью снега. Факт происшествия Сибдепо подтвердил источник в экстренных службах региона.

«Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Собственники здания разбираются, из-за кого произошло обрушение навеса здания, в котором находится СТО. Пострадавших нет», – пояснил собеседник издания.

На фото запечатлено, что рухнувший навес придавил несколько автомобилей российского и иностранного производства.

«Сигнал в полицию об обрушении части кровли из профлиста поступил около 16:45. Инцидент произошёл на территории СТО. Навес упал на авто, которые были в ремонте. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. В результате произошедшего никто не пострадал», — пояснили онлайн-журналу в пресс-службе кемеровской полиции.

После проверки правоохранители примут процессуальное решение.

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Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

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