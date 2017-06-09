Женщине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

В Кемерове многодетную мать осудили за смерть двоих детей. Как выяснили следователи, в феврале 2017 года 34-летняя женщина оставила двух сыновей в возрасте 2,5 лет и 6 лет дома одних и ушла по делам.

Пока дома никого не было, мальчики нашли зажигалку и стали с ней играть, сидя в кресле. В итоге мебель загорелась.

Задымление заметили соседи, которые и вызвали сотрудников МЧС. К этому времени женщина вернулась домой, вместе с соседями она вынесла детей на улицу.

«Спасти мальчиков не удалось, врачи скорой помощи констатировали их смерть. В рамках расследования проведена пожарно-техническая экспертиза, которая установила, что очагом возгорания стало кресло», – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Кузбасса.

Кемеровчанка одна воспитывала четверых детей. Двоих старших детей, которые находятся в подростковом возрасте, не было дома. Они во время произошедшего находились на учёбе, пояснила Сибдепо представитель пресс-службы областного Следкома Ирина Мазеева.

Женщине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.