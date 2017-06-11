Авто
Кузбасс
В Кемерове мотоциклист попал в больницу после ДТП с Mercedes

В Кемерове мотоциклист попал в больницу после ДТП с Mercedes

Авария произошла в субботу, 10 июня.

В субботу, 10 июня, на пересечении улицы Терешковой и проспекта Ленина столкнулись мотоцикл и Mercedes. В результате аварии серьёзные травмы получил мотоциклист, его экстренно доставили в одну из городских больниц.

«У парня при столкновении с машиной слетела с ног обувь. Судя по всему, он лишился одной стопы, на асфальте была кровь. Когда мотоциклиста увозили в больницу, он был жив», — рассказал Сибдепо очевидец происшествия.

В настоящее время сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах произошедшего. Инспекторы Госавтоинспекции просят кузбассовцев соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами на дорогах.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://vk.com / «Регион 42».

Комментарии

Рекомендуем

Видео

Зачем Пушкин написал «Бородино»: опрос кемеровчан в день рождения поэта

Как кемеровчане знают Пушкина.
Фоторепортажи

Самая красивая мама: фоторепортаж с финала конкурса «Миссис Кузбасс-2017»

Как выбирали самую красивую маму Кузбасса
Чтиво

Нашествие мошек в Кузбассе: как спасти своё лето

Сибдепо узнал, чем опасны мошки и как от них защититься
Фоторепортажи

Разноцветная радость в небе: кемеровчане запустили тысячу светящихся шаров

В парке «Антошка» встретились более 700 человек, чтобы «зажечь» над городом новые звёзды

Сегодня в Кемерове

Популярное