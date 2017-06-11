В Кемерове мотоциклист попал в больницу после ДТП с Mercedes

В субботу, 10 июня, на пересечении улицы Терешковой и проспекта Ленина столкнулись мотоцикл и Mercedes. В результате аварии серьёзные травмы получил мотоциклист, его экстренно доставили в одну из городских больниц.

«У парня при столкновении с машиной слетела с ног обувь. Судя по всему, он лишился одной стопы, на асфальте была кровь. Когда мотоциклиста увозили в больницу, он был жив», — рассказал Сибдепо очевидец происшествия.

В настоящее время сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах произошедшего. Инспекторы Госавтоинспекции просят кузбассовцев соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами на дорогах.