В Кемерове мужчина выпал из окна пятого этажа и выжил

В Кемерове мужчина выпал из окна пятого этажа дома на Инициативной, 27А. Несчастный случай произошёл 2 ноября около 20:00.

«Пострадавшего доставили в больницу, в реанимацию. У него диагностировали кататравму и множественные переломы», – рассказал Сибдепо осведомлённый источник.

При этом очевидец происшествия пояснил изданию, что перед падением из окна житель областного центра поругался с супругой. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.