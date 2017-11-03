В Кемерове мужчина выпал из окна пятого этажа и выжил
Жителя областного центра доставили в реанимацию.
В Кемерове мужчина выпал из окна пятого этажа дома на Инициативной, 27А. Несчастный случай произошёл 2 ноября около 20:00.
«Пострадавшего доставили в больницу, в реанимацию. У него диагностировали кататравму и множественные переломы», – рассказал Сибдепо осведомлённый источник.
При этом очевидец происшествия пояснил изданию, что перед падением из окна житель областного центра поругался с супругой. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Фото: Wikimedia Commons.