В Кемерове мужчина выпал из окна шестого этажа и выжил

18 октября в Кемерове из окна шестого этажа дома на Ленина, 58 выпал мужчина. В результате он выжил, но получил травмы.

«По предварительной информации, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Перед происшествием он поругался с сожительницей», – рассказал Сибдепо осведомлённый источник.

Собеседник издания добавил, что мужчину госпитализировали. Врачи диагностировали у него множественные переломы и другие травмы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.