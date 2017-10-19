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Кузбасс
В Кемерове 29-летний мужчина выпал из окна шестого этажа и выжил

В Кемерове мужчина выпал из окна шестого этажа и выжил

Случай произошёл на Ленина.

18 октября в Кемерове из окна шестого этажа дома на Ленина, 58 выпал мужчина. В результате он выжил, но получил травмы.

«По предварительной информации, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Перед происшествием он поругался с сожительницей», – рассказал Сибдепо осведомлённый источник.

Собеседник издания добавил, что мужчину госпитализировали. Врачи диагностировали у него множественные переломы и другие травмы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: pixabay.com.

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