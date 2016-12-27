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В Кемерове мужчину осудили за разбойные нападения на магазины и кассу РЭУ

Злоумышленник получил 14 лет колонии строгого режима.

В столице Кузбасса 29-летнего мужчину осудили за разбойные нападения в Междуреченске и Кемерове. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что злоумышленник совершил преступления в трёх магазинах и одном РЭУ. Молодой человек, вооружённый травматическим пистолетом, похищал деньги из сейфов предприятий. Общая сумма причинённого ущерба составила более полумиллиона рублей.

Напомним, что во время нападения на кассу РЭУ-2 в Кемерове в марте 2016 года кузбассовец ранил двух сотрудниц и похитил 172 тысячи рублей.

«Суд признал его виновным в совершении четырёх преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 161, ч. 2 и 3 ст. 162 УК РФ (грабеж и разбой). За совокупность преступлений ему назначено 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе.

Также суд взыскал с жителя региона более 500 тысяч рублей в счёт возмещения материального вреда и примерно такую же компенсацию морального вреда пострадавшим.

Как рассказала Сибдепо старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич, ранее злоумышленник уже был судим за аналогичные преступления.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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