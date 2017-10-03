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Кузбасс
В Кемерове на Антипова временно открыли двухстороннее движение

В Кемерове на Антипова временно открыли двустороннее движение

Решение приняли из-за ремонта Нахимова.

Для увеличения пропускной способности северного въезда в Кемерово открыто двустороннее движение по улице Антипова. Такая схема организации дорожного движения будет действовать круглосуточно до окончания ремонтных работ на Нахимова. Об этом рассказали в комитете по работе со СМИ городской администрации.

По последним данным, дорожники уложили выравнивающий слой асфальтобетона на 20 000 кв. м улицы Нахимова. Предполагается, что ремонт магистрали специалисты закончат до 15 октября. Подрядчики ведут работы в дневную и ночную смены.

Автомобилистам напоминают, что въезд в город большегрузного транспорта продолжает осуществляться только по улице Нахимова. Об этом водителей предупреждают дорожные знаки.

Текст: Владимир Огурцов.
Фото: архив Сибдепо.

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