В Кемерове на Антипова временно открыли двустороннее движение

Для увеличения пропускной способности северного въезда в Кемерово открыто двустороннее движение по улице Антипова. Такая схема организации дорожного движения будет действовать круглосуточно до окончания ремонтных работ на Нахимова. Об этом рассказали в комитете по работе со СМИ городской администрации.

По последним данным, дорожники уложили выравнивающий слой асфальтобетона на 20 000 кв. м улицы Нахимова. Предполагается, что ремонт магистрали специалисты закончат до 15 октября. Подрядчики ведут работы в дневную и ночную смены.

Автомобилистам напоминают, что въезд в город большегрузного транспорта продолжает осуществляться только по улице Нахимова. Об этом водителей предупреждают дорожные знаки.