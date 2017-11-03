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Кузбасс

В Кемерове на аварийном перекрёстке изменят режим работы светофора

Теперь на пересечении бульвара Строителей и проспекта Октябрьский светофор будет работать в три фазы.

Специалисты Центра организации дорожного движения изменили режим работы светофора на пересечении бульвара Строителей и проспекта Октябрьский в Кемерове. Нововведения связаны с частыми ДТП на перекрёстке.

Теперь проезд здесь будет проходить в три фазы. В первой во всех направлениях будут двигаться автомобили по проспекту Октябрьский. Во второй – по широкой части бульвара Строителей от Ленина в сторону Притомского и по узкой части в сторону Ленина. В третьей фазе автомобили будут ехать по широкой части бульвара Строителей от Притомского во всех направлениях.

Напомним, раньше движение на перекрёстке осуществлялось в две фазы: сначала во всех направлениях ехали автомобили по проспекту Октябрьский, а затем также во всех направлениях по бульвару Строителей.

Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: архив Сибдепо, ЦОДД.

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