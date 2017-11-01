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В Кемерове на бульваре Строителей запустили новые светофоры

В Кемерове на бульваре Строителей запустили новые светофоры

Дорожные объекты установлены возле домов №14 и №46.

В Кемерове возле домов №14 и №46 на бульваре Строителей запустили новые светофоры. Напомним, дорожные объекты установили по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Предполагается, что эти светофоры сделают безопасными пешеходные переходы рядом со студенческими общежитиями. Для пересечения шестиполосной проезжей части нужно нажать кнопку вызова на электронном регулировщике и дождаться разрешающего сигнала, рассказали в комитете по работе со СМИ администрации города.

Ранее Сибдепо сообщал, что в 2017 году в Кемерове по проекту «Безопасные и качественные дороги» установили пять светофоров. Они обошлись в 9,5 млн рублей.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: комитет по работе со СМИ администрации Кемерова.

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