В Кемерове на бульваре Строителей запустили новые светофоры

В Кемерове возле домов №14 и №46 на бульваре Строителей запустили новые светофоры. Напомним, дорожные объекты установили по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Предполагается, что эти светофоры сделают безопасными пешеходные переходы рядом со студенческими общежитиями. Для пересечения шестиполосной проезжей части нужно нажать кнопку вызова на электронном регулировщике и дождаться разрешающего сигнала, рассказали в комитете по работе со СМИ администрации города.

Ранее Сибдепо сообщал, что в 2017 году в Кемерове по проекту «Безопасные и качественные дороги» установили пять светофоров. Они обошлись в 9,5 млн рублей.