В Кемерове на день запретят парковку в районе стадиона «Химик»

Кемеровская ГИБДД объявила о временном ограничении парковки в районе стадиона «Химик». Оно продлится около суток, ориентировочно, до вечера 21 июля, рассказали Сибдепо в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции.

«В ночь с 20 на 21 июля будут выставлены временные дорожные знаки, запрещающие остановку транспортных средств на следующих участках: на парковке со стороны «Восточной трибуны», на улице Калинина, а также на улице Ноградской, от проспекта Кузнецкого до улицы Кирова», — сообщили в кемеровской ГИБДД.

Ограничение парковки связано с масштабной тренировкой по боксу, которая пройдёт на стадионе 21 июля. В спортивном мероприятии будут участвовать пять тысяч человек. Разминку проведёт российский боксер, заслуженный мастер спорта России Гайдарбек Гайдарбеков.

Как рассказали в пресс-службе областной администрации, масштабная тренировка состоится не только в столице Кузбасса, но и в Санкт-Петербурге, Волгограде, Краснодаре, Грозном, Новосибирске, Тюмени, Перми, Владивостоке, Хабаровске, Златоусте и Казани.

«Мероприятие проходит под эгидой «Мировых рекордов Гиннеса», чьи представители зафиксируют новый мировой рекорд в номинации «Самая массовая тренировка по боксу», — отметили в АКО.

Добавим, что тренировки в городах страны будет проведены в рамках Дня российского бокса. В 2017 году его отметят впервые.