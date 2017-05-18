В Кемерове герметиком залили 26 000 метров трещин на дорогах

В Кемерове с начала строительного дорожного сезона ремонтные бригады залили герметиком 26 000 погонных метров трещин. В четверг, 18 мая, специалисты зальют дорожным битумом трещины на шоссе Егорова, Верхотомской дороге и по улице Красноармейской. Герметик поможет предотвратить дальнейшее расползание трещин по дорожному полотну.

«Подрядчики продолжают проводить ямочный ремонт с помощью литой асфальтобетонной смеси. Всего отремонтировано 15 220 кв. м городских дорог. Сегодня рабочие приступят к ликвидации дефектов на улицах Камышинской, Дорожной и Таврической», — сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

Во время плохой погоды рабочие восстанавливают верхний слой дорожного покрытия с помощью литья асфальтобетонной смеси температурой 220 °C. Во время проведения подобных работ, дороги полностью не перекрывают, а автомобилистов предупреждают о ремонте с помощью специальных дорожных знаков.