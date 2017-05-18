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В Кемерове на дорогах герметиком залили 26 000 метров трещин

В Кемерове герметиком залили 26 000 метров трещин на дорогах

18 мая дорожники начали ремонтировать шоссе Егорова, Верхотомскую дорогу и улицу Красноармейскую.

В Кемерове с начала строительного дорожного сезона ремонтные бригады залили герметиком 26 000 погонных метров трещин. В четверг, 18 мая, специалисты зальют дорожным битумом трещины на шоссе Егорова, Верхотомской дороге и по улице Красноармейской. Герметик поможет предотвратить дальнейшее расползание трещин по дорожному полотну.

«Подрядчики продолжают проводить ямочный ремонт с помощью литой асфальтобетонной смеси. Всего отремонтировано 15 220 кв. м городских дорог. Сегодня рабочие приступят к ликвидации дефектов на улицах Камышинской, Дорожной и Таврической», — сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

Во время плохой погоды рабочие восстанавливают верхний слой дорожного покрытия с помощью литья асфальтобетонной смеси температурой 220 °C. Во время проведения подобных работ, дороги полностью не перекрывают, а автомобилистов предупреждают о ремонте с помощью специальных дорожных знаков.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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