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Кузбасс
В Кемерове на ФПК подожгли Ford Focus

В Кемерове на ФПК подожгли Ford Focus

Автопожар произошёл на Молодёжном.

27 октября в Кемерове на Молодёжном, 8А горел автомобиль Ford Focus. К ликвидации автопожара привлекались сотрудники МЧС России.

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«На момент прибытия первого подразделения горел моторный отсек машины. В результате обгорели моторный отсек, лакокрасочное покрытие бампера и капота, сгорели передние колёса», – рассказали Сибдепо в пресс-службе областного чрезвычайного ведомства.

Предварительно эксперты установили, что возгорание авто произошло из-за поджога. На место происшествия выезжали семь человек и две единицы техники.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

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