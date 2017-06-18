В Кемерове на Красном озере водолазы искали утонувшего мужчину

17 июня в Кемерове на Красном озере искали утопленника. Как рассказал Сибдепо очевидец, отдыхающие сообщили в полицию, что мужчина нырнул и больше его не видели. При этом водолазы два раза погружались в воду, однако никого не нашли.

«К водолазам обратился мужчина, сказал, что купался вместе с другим мужчиной и сейчас найти его не может. Водолазы искали, никого не нашли, одежды на берегу не было. Потом сам мужчина, который обратился к водолазами, куда-то пропал», – пояснил онлайн-журналу осведомлённый источник.

Официальной информации о том, что мужчина утонул на Красном озере в настоящее время нет.

Ранее Сибдепо сообщал, что 16 июня на водном объекте уже начали дежурить спасатели.