В Кемерове на Кузнецком иномарка «обняла» столб

В результате ДТП никто не пострадал, но машина получила серьёзные повреждения.

В понедельник, 24 июля, в Кемерове на проспекте Кузнецком, 64 в столб врезалась Toyota Mark II. Машина получила серьёзные повреждения, однако водитель иномарки выжил.

«Водитель жив, в машине был один, сказал, что ему стало плохо, из-за этого не справился с управлением и врезался в столб», — рассказал Сибдепо очевидец аварии.

Собеседник онлайн-журнала отметил, что водителю повезло: удар пришёлся на левую сторону машина, а иномарка данной модели является праворульной.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.