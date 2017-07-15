Авто
Кузбасс

В Кемерове на Логовом шоссе произошло смертельное ДТП

На месте аварии работает несколько экипажей ГИБДД и спасатели.

В субботу, 15 июля, около полудня на Логовом шоссе в Кемерове произошло страшное ДТП. Автомобиль ВАЗ-2109 врезался в столб на железнодорожных путях.

По словом очевидца ДТП, около 12:00 на месте аварии стояла машина реанимации. Также из-за происшествия образовалась пробка из трамваев.

См. также

«На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. В результате аварии погиб водитель», — рассказали Сибдепо в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что погибший водитель в машине находился один.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://vk.com / «Регион 42».

Комментарии

Рекомендуем

Кинопрокат

«Человек-паук: возвращение домой» — рецензия на фильм

Насколько перспективен самый молодой Человек-паук в истории?
Цена недели

Сколько в Кемерове стоят фрукты

Сибдепо сравнил цены на арбуз, дыню, черешню, абрикос, персик и сливу
Еда

Кремё, сабле и пионы из шоколада: как устроена школа «Пеките с нами»

Где в Кемерове стать профессиональным кондитером
Автодепо

Слоупок или гуру ПДД: тест на знание новых правил перевозки детей

Проверь, как ты знаешь обновлённые правила перевозки детей

Сегодня в Кемерове

Популярное