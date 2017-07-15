В Кемерове на Логовом шоссе произошло смертельное ДТП

На месте аварии работает несколько экипажей ГИБДД и спасатели.

В субботу, 15 июля, около полудня на Логовом шоссе в Кемерове произошло страшное ДТП. Автомобиль ВАЗ-2109 врезался в столб на железнодорожных путях.

По словом очевидца ДТП, около 12:00 на месте аварии стояла машина реанимации. Также из-за происшествия образовалась пробка из трамваев.

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«На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. В результате аварии погиб водитель», — рассказали Сибдепо в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что погибший водитель в машине находился один.