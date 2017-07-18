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В Кемерове на мясокомбинате делали полуфабрикаты в антисанитарных условиях

В Кемерове на мясокомбинате делали полуфабрикаты в антисанитарных условиях

Судебные приставы опечатали часть помещений на 15 суток.

В Кемерове сотрудники Россельхознадзоа провели внеплановую проверку на одном из мясокомбинатов, где делают полуфабрикаты и мясные изделия. В рамках проверки были обнаружены нарушения, из-за которых работу предприятие приостановили на 15 суток.

«В цехе по переработке мясной продукции отсутствует специальный дезинфицирующий коврик, на лампах нет плафонов и защитных решёток, а на окнах отсутствуют сетки от мух. На куттере заметная ржавчина, что не позволяет проводить дезинфекцию оборудования в полной мере. Состояние гардеробной также не устроило сотрудников Россельхознадзора: верхняя и рабочая одежда находятся в одном месте, кроме этого напольная плитка в непригодном виде», — рассказали в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

По решению суда работу опечатанных помещений приостановили на 15 суток.

Как рассказал Сибдепо осведомлённый источник, речь идёт об ООО «Март», расположенном на улице Сибирской, 36.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pxhere.com

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