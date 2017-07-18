В Кемерове на мясокомбинате делали полуфабрикаты в антисанитарных условиях

В Кемерове сотрудники Россельхознадзоа провели внеплановую проверку на одном из мясокомбинатов, где делают полуфабрикаты и мясные изделия. В рамках проверки были обнаружены нарушения, из-за которых работу предприятие приостановили на 15 суток.

«В цехе по переработке мясной продукции отсутствует специальный дезинфицирующий коврик, на лампах нет плафонов и защитных решёток, а на окнах отсутствуют сетки от мух. На куттере заметная ржавчина, что не позволяет проводить дезинфекцию оборудования в полной мере. Состояние гардеробной также не устроило сотрудников Россельхознадзора: верхняя и рабочая одежда находятся в одном месте, кроме этого напольная плитка в непригодном виде», — рассказали в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

По решению суда работу опечатанных помещений приостановили на 15 суток.

Как рассказал Сибдепо осведомлённый источник, речь идёт об ООО «Март», расположенном на улице Сибирской, 36.