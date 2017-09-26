В Кемерове на Нахимова сбили женщину с ребёнком

По словам очевидцев, пешеходы переходили дорогу по зебре.

26 сентября около 8:00 в Кемерове на Нахимова автомобиль сбил женщину с ребёнком. По словам очевидцев, авария произошла на зебре.

«33-летнюю женщину госпитализировали с переломом тазобедренного сустава, семилетний ребёнок пострадал частично – у него мелкий испуг и ссадины», – пояснила Сибдепо родственница пострадавших Мария Гайкова.

Собеседница издания добавила, что сейчас ищет записи с видеорегистраторов, которые, возможно, запечатлели момент аварии. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.