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Кузбасс
В Кемерове на Нахимова сбили женщину с ребёнком

В Кемерове на Нахимова сбили женщину с ребёнком

По словам очевидцев, пешеходы переходили дорогу по зебре.

26 сентября около 8:00 в Кемерове на Нахимова автомобиль сбил женщину с ребёнком. По словам очевидцев, авария произошла на зебре.

«33-летнюю женщину госпитализировали с переломом тазобедренного сустава, семилетний ребёнок пострадал частично – у него мелкий испуг и ссадины», – пояснила Сибдепо родственница пострадавших Мария Гайкова.

Собеседница издания добавила, что сейчас ищет записи с видеорегистраторов, которые, возможно, запечатлели момент аварии. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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