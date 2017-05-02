Авто
Кузбасс
В Кемерове на нескольких участках дорог изменили разметку

В Кемерове на нескольких участках дорог изменили разметку

Нововведения будут действовать на постоянной основе.

В Кемерове на нескольких участках дорог изменили разметку. Как сообщает пресс-служба МБУ «ЦОДД», на участке пр. Ленина у дома №60 перед регулируемым пешеходным переходом теперь можно совершать разворот.

При этом на пересечении Советского и Кирова при подъезде к перекрёстку со стороны Дзержинского появились две дополнительные полосы для движения. На пересечении Мичурина и Красноармейской теперь есть так называемый островок безопасности. Он сделан для того, чтобы авто не выезжали на полосу встречного движения.

Нововведения будут действовать на постоянной основе. В ближайшее время на этих участках появятся знаки, которые будут информировать о правильном поведении на дороге. Изменения были необходимы для увеличения пропускной способности.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

Комментарии

Рекомендуем

Фоторепортажи

Тёмная сторона весны в Кемерове

Фоторепортаж о чистоте и уюте в кемеровских дворах весной
Чтиво

«Стальные яйца»: как стать чемпионом в пасхальном единоборстве

Тактика и стратегия пасхальных поединков
Экспертиза

Проверяем «звёздность» гостиницы «Кузбасс»

Сибдепо вместе с экспертами проверил, соответствует ли гостиница трём звёздам
Новости

В Кузбассе назначили начальника департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса

Должность руководителя департамента теперь занимает Олег Опарин.

Сегодня в Кемерове

Популярное