В Кемерове на нескольких участках дорог изменили разметку. Как сообщает пресс-служба МБУ «ЦОДД», на участке пр. Ленина у дома №60 перед регулируемым пешеходным переходом теперь можно совершать разворот.

При этом на пересечении Советского и Кирова при подъезде к перекрёстку со стороны Дзержинского появились две дополнительные полосы для движения. На пересечении Мичурина и Красноармейской теперь есть так называемый островок безопасности. Он сделан для того, чтобы авто не выезжали на полосу встречного движения.

Нововведения будут действовать на постоянной основе. В ближайшее время на этих участках появятся знаки, которые будут информировать о правильном поведении на дороге. Изменения были необходимы для увеличения пропускной способности.