В Кемерове на несколько дней закроют проезд по части улицы Нахимова

С 22:00 19 октября в Кемерове закроют движение по Нахимова – от Ракитянского до Вахрушева. До 7:00 23 октября специалисты будут проводить на этом участке ремонтные работы.

В отделении пропаганды ГИБДД столицы Кузбасса пояснили, что автомобилисты «легковушек» и грузовиков смогут объехать закрытый участок по Антипова и Вахрушева, где всё ещё открыто двустороннее движение.

«Для информирования и обеспечения безопасности участников движения будут установлены информационные щиты, дорожные знаки и ограждающие устройства», – добавили в пресс-службе мэрии Кемерова.

Водителей просят быть внимательными на дороге и выбирать маршрут с учётом новой информации.