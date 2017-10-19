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Кузбасс
В Кемерове на несколько дней закроют проезд по части улицы Нахимова

В Кемерове на несколько дней закроют проезд по части улицы Нахимова

Ограничение движения связано с проведением ремонтных работ.

С 22:00 19 октября в Кемерове закроют движение по Нахимова – от Ракитянского до Вахрушева. До 7:00 23 октября специалисты будут проводить на этом участке ремонтные работы.

В отделении пропаганды ГИБДД столицы Кузбасса пояснили, что автомобилисты «легковушек» и грузовиков смогут объехать закрытый участок по Антипова и Вахрушева, где всё ещё открыто двустороннее движение.

«Для информирования и обеспечения безопасности участников движения будут установлены информационные щиты, дорожные знаки и ограждающие устройства», – добавили в пресс-службе мэрии Кемерова.

Водителей просят быть внимательными на дороге и выбирать маршрут с учётом новой информации.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо, 2ГИС.

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