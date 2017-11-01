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В Кемерове на открытии ночного клуба выступит скандальная певица Катя Самбука

В Кемерове на открытии ночного клуба выступит скандальная певица Катя Самбука

Организаторы обещают гостям «несколько недетских песен» от звезды.

4 ноября в столице Кузбасса откроется ночной клуб «Nebo». Помимо музыкального проекта Filatov & Karas на торжественном открытии в новом заведении выступит эпатажная певица Катя Самбука.

«Главным действием ночи станет выступление скандально известной Кати Самбуки, которая представит своё шоу и несколько недетских песен. Только вам она покажет всё!» – гласят рекламные посты в соцсетях и афиши мероприятия.

Девушка известна песнями «Секс-звезда», «Зашли мне лям», «Masturbiren pornstar» и эротическими – если не сказать порнографическими – шоу. В 2011 году она объехала более 70 городов России, Украины, Беларуси, Эстонии, Польши и Кипра с выступлениями для взрослых.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Google Images.

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