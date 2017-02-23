В Кемерове на перекрёстке автомобиль Infiniti протаранил машину ДПС

В ночь на 23 февраля в 3:15 на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Терешковой в Кемерове автомобиль Infiniti протаранил машину ДПС. Момент аварии попал на камеры наружного наблюдения. От удара специализированный автомобиль выбросило на тротуар.

«В результате столкновения двух автомобилей никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии», – рассказала Сибдепо сотрудник отдела пропаганды ГИБДД Кузбасса Маргарита Рахвалова.

Судя по видеозаписи, опубликованной в Сети, автомобиль ДПС двигался на красный свет по улице Терешковой с включенной «мигалкой». По словам очевидцев, сирена у специализированного автомобиля также работала. Другие автомобили, двигавшиеся по проспекту Ленина, приостановились, чтобы пропустить экипаж ГИБДД, а водитель Infiniti продолжил движение и протаранил патрульную машину.

К месту столкновения двух автомобилей почти сразу прибыл другой экипаж ДПС, двигавшийся в тот момент по проспекту Ленина.