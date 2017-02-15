В Кемерове на перекрёстке Кузнецкий – Красноармейская образовалось «озеро» из-за прорыва трубы

15 февраля в Кемерове на пересечении Кузнецкого проспекта и улицы Красноармейской образовалось «озеро» из холодной воды. Причиной появления нового «водоёма» в столице Кузбасса стал прорыв трубы.

«Проезжал там часов в 20:00. Трубу прорвало на пересечении Рукавишникова и Красноармейской. На месте уже работали службы», – рассказал Сибдепо очевидец произошедшего Александр Корбусов.

О работе коммунальных служб на месте аварии также сообщил официальный представитель мэрии в группе Telegram «КемеровоОнлайн».

«Около 19:00 проезжал. Аварию устраняют. Лопнула труба. Бежала холодная вода. Сейчас уже грейдер чистит дорогу. Есть информация, что из-за этого нескольким домам перекрыли воду», — пояснил кемеровчанин Дмитрий Гулевич.

Из-за потопа дорогу на Кузнецком от ТЦ «Я» до пересечения с Красноармейской перекрыли.