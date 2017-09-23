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Кузбасс
В Кемерове на перекрёстке столкнулись две «легковушки»

В Кемерове на перекрёстке столкнулись две «легковушки»

Авария произошла утром 23 сентября.

В субботу, 23 сентября, на перекрёстке проспекта Химиков и улицы Ворошилова столкнулись две «легковушки» — ВАЗ-2114 и Toyota Town Ace. По словам очевидцев, авария произошла около 10:00.

«Водитель ВАЗ-2114 ехал на зелёный сигнал светофора, а водитель второй машины не пропустил отечественное авто. Я проезжал мимо в 10:20, на месте ДТП уже работали сотрудники ГИБДД и МЧС. Скорой на месте аварии в тот момент не было», — рассказал Сибдепо свидетель последствий аварии.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Кузбассовцев просят не нарушать правила дорожного движения, обращать внимание на дорожные знаки, выполнять их предписания. Также категорически запрещено проезжать на красный свет светофора. Любая ошибка на дороге может привести к непоправимым последствиям.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://vk.com / «Регион 42», «Инцидент Кемерово».

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