Происшествия
Кузбасс

В Кемерове на пересечении двух улиц из-под земли бьёт фонтан горячей воды

На перекрёстке проспекта Октябрьского и улицы Волгоградской прорвало трубу с горячей водой.

В четверг, 29 июня, в столице Кузбасса на пересечении проспекта Октябрьского и улицы Волгоградской на бок завалился светофор. Позднее из-под земли появился фонтан из горячей воды, сообщают свидетели происшествия.

«Когда мы проезжали мимо, никаких служб у светофора не было. Из-под земли уже бил фонтан, от воды шёл пар», — рассказал Сибдепо очевидец происшествия.

В Сети появляются фото и видео с места ЧП. В экстренные службы сигнал о прорыве трубы уже поступил, в ближайшее время специалисты устранят последствия прорыва трубы.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: http://vk.com / «Регион 42».
Фото: http://vk.com / «Регион 42».

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