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В Кемерове на площади Советов установили «Фестивальную ромашку»

В Кемерове на площади Советов откроют «Фестивальную ромашку»

Торжественное мероприятие состоится 24 июня в 13:00.

В субботу, 24 июня, в областном центре состоится открытие нового арт-объекта — «Фестивальной ромашки». Стелу в Кемерове установили в честь 19-го Всемирного фестиваля молодёжи, который в этом году пройдёт в Сочи. Открытие арт-объекта приурочили ко Дню молодёжи-2017.

«Наша ромашка выполнена в форма большой фоторамки. Все желающие смогут сделать памятные снимки на фоне стелы после завершения торжественного мероприятия. В открытии стелы примут участие представители активной кемеровской молодёжи», — рассказали Сибдепо в областном Департаменте молодёжной политики и спорта.

Открытие памятника начнётся в 13:00. Сразу после торжественной части горожан пригласят в Комсомольский парк, где пройдёт развлекательное мероприятие приуроченное ко Дню молодёжи.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Сибдепо.

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