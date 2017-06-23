В Кемерове на площади Советов откроют «Фестивальную ромашку»

В субботу, 24 июня, в областном центре состоится открытие нового арт-объекта — «Фестивальной ромашки». Стелу в Кемерове установили в честь 19-го Всемирного фестиваля молодёжи, который в этом году пройдёт в Сочи. Открытие арт-объекта приурочили ко Дню молодёжи-2017.

«Наша ромашка выполнена в форма большой фоторамки. Все желающие смогут сделать памятные снимки на фоне стелы после завершения торжественного мероприятия. В открытии стелы примут участие представители активной кемеровской молодёжи», — рассказали Сибдепо в областном Департаменте молодёжной политики и спорта.

Открытие памятника начнётся в 13:00. Сразу после торжественной части горожан пригласят в Комсомольский парк, где пройдёт развлекательное мероприятие приуроченное ко Дню молодёжи.