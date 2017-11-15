В Кемерове на площади Советов завершают установку хоккейной коробки

В Кемерове на площади Советов специалисты завершают установку хоккейной коробки. Её монтируют сотрудники стадиона «Химик». К заливке льда приступят после того, как установится стабильно низкая температура.

Как рассказали в комитете по работе со СМИ городской администрации, размер хоккейной коробки составляет 20 на 40 метров. Её устанавливают на площади уже седьмой раз. Рядом с ней организуют прокат коньков, клюшек и ледянок.

В этом году в столице Кузбасса всего будут работать 67 зимних спортивных площадок, в том числе 10 хоккейных коробок и 18 ледовых площадок. В городе также продолжается акция «Все на каток» – 50-процентную скидку на инвентарь каждое воскресенье можно получить на стадионах «Шахтёр», «Химик», «Факел», «Юность», «Открытчик» и ДЮСШ №3.