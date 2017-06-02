В Кемерове на площади Волкова и перекрёстке Весенняя – Советский изменят организацию движения

Кемеровское МБУ «Центр организации дорожного движения» вновь сообщает о нововведениях на дорогах города.

При движении по Весенней от Ноградской запретят поворот налево на Советский. На этом участке установят знак «Движение направо». Для проезда в сторону Кирова или движения по Весенней в сторону Вечного огня автомобилистам нужно будет повернуть направо, после чего развернуться на участке Советского около Музыкального театра Кузбасса им. А. Боброва и продолжить движение в выбранном направлении.

«Эта мера вводится для обеспечения безопасности движения, поскольку левый поворот является одним из самых опасных манёвров», – рассказали в пресс-службе учреждения.

Также на площади Волкова запретят стоянку в ночное время с 23:00 до 8:00. Знаки, ограничивающие стоянку, а также таблички, предупреждающие о работе эвакуаторов, установят на всех въездах на площадь.

Ранее Сибдепо сообщал, что в Кемерове на Орджоникидзе, 50 лет Октября и проспекте Химиков также изменят организацию движения.