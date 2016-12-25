В Кемерове на Притомском проспекте столкнулись Porsche Cayenne и Kia Rio

Инцидент произошёл около 11:00 недалеко от ТЦ «Маяк».

На Притомском проспекте в областном центре произошло ДТП с участием машины марки Porsche Cayenne. По словам очевидцев, немецкий автомобиль занесло на дороге, после чего в него врезался Kia Rio.

«На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, пострадавших, вроде, не было», – рассказал Сибдепо очевидец аварии.

По словам другого свидетеля инцидента, автомобили стояли на дороге чуть больше часа. Из-за ДТП образовалась небольшая пробка в сторону центра города.

В настоящее время причины столкновения устанавливаются.