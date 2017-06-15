В Кемерове на Притомском движение парализовало тройное ДТП

В четверг, 15 июня, в Кемерове на Притомском проспекте произошло тройное ДТП. Автомобиль ВАЗ-2107столкнулся в лоб с УАЗ «Буханка». Чуть в стороне стояла повреждённая Toyuta Camry. По словам очевидцев, в аварии пострадал один человек, погибших никто не видел, но на месте аварии работали спасатели и стояла карета скорой помощи.

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«Я видел уже последствия аварии, на тот момент скорой помощи ещё не было. Вокруг машин ходил парень», — рассказал Сибдепо очевидец происшествия.

По словам другого свидетеля, в 20:20 на месте аварии уже стояла машина скорой помощи.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.