Происшествия
Кузбасс
В Кемерове на Ракитянского горел трамвай

В Кемерове на Ракитянского горел трамвай

ЧП произошло около 17:20 возле остановки «Сады».

В четверг, 18 мая, в Кемерове по улице Ракитянского горел трамвай. На ликвидацию возгорания выезжало одно подразделение МЧС.

«Когда я проезжал мимо, от трамвая шёл чёрный дым. В вагоне никого не было, а рядом суетились водитель и кондуктор», — рассказал Сибдепо очевидец происшествия.

По данным ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, в результате происшествия никто не пострадал. В момент, когда произошло возгорание, кроме водителя и инструктора в вагоне никого не было. По предварительной причине пожар в общественном транспорте произошёл из-з неисправности в электрооборудовании транспортного средства.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://vk.com / «Инцидент Кемерово».

Комментарии

Рекомендуем

Фоторепортажи

Кемерово под майским снегом: холодно, но красиво

Как Кемерово пережил непогоду
Кинопрокат

Рецензия на фильм «Чужой: Завет»

Легендарная франшиза лихо зашла на новый круг!
Чтиво

Счастливое число: как кемеровчанин выиграл «Год пива»

Как "Бирма" отмечала день рождения
Фоторепортажи

День Победы в Кемерове: взгляд с неба и земли

Лучшие кадры с празднования Дня Победы

Сегодня в Кемерове

Популярное