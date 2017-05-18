В Кемерове на Ракитянского горел трамвай

В четверг, 18 мая, в Кемерове по улице Ракитянского горел трамвай. На ликвидацию возгорания выезжало одно подразделение МЧС.

«Когда я проезжал мимо, от трамвая шёл чёрный дым. В вагоне никого не было, а рядом суетились водитель и кондуктор», — рассказал Сибдепо очевидец происшествия.

По данным ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, в результате происшествия никто не пострадал. В момент, когда произошло возгорание, кроме водителя и инструктора в вагоне никого не было. По предварительной причине пожар в общественном транспорте произошёл из-з неисправности в электрооборудовании транспортного средства.