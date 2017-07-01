В Кемерове на рынке водитель грузовика наехал на торговое оборудование и травмировал продавца

30 июня утром в Кемерове на территории сельского рынка на Карболитовской произошло ДТП. В результате аварии травмы получил один человек. О подробностях случившегося рассказали в ГИБДД Кемеровской области.

По предварительным данным, водитель грузовика Hyundai HD72 наехал на торговое оборудование. В итоге пострадал продавец, который находился рядом. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Госавтоинспекция Кузбасса в очередной раз призывает водителей к осторожности за рулём. Автомобилистов просят соблюдать безопасные скоростной режим, боковой интервал и дистанцию.