В Кемерове на рынке водитель грузовика наехал на торговое оборудование и травмировал продавца
ДТП произошло на Карболитовской.
30 июня утром в Кемерове на территории сельского рынка на Карболитовской произошло ДТП. В результате аварии травмы получил один человек. О подробностях случившегося рассказали в ГИБДД Кемеровской области.
По предварительным данным, водитель грузовика Hyundai HD72 наехал на торговое оборудование. В итоге пострадал продавец, который находился рядом. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Госавтоинспекция Кузбасса в очередной раз призывает водителей к осторожности за рулём. Автомобилистов просят соблюдать безопасные скоростной режим, боковой интервал и дистанцию.
Фото: Google Images.