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В Кемерове на стройке погиб охранник, упавший в шахту лифта

В Кемерове на стройке погиб охранник, упавший в шахту лифта

Правоохранители начали доследственную проверку.

В Кемерове погиб 64-летний мужчина, упавший в шахту лифта. Трагедия произошла на территории строящегося дома №29Б по проспекту Комсомольскому, сообщил Сибдепо источник в правоохранительных органах.

«15 февраля на стройке было найдено тело мужчины с травмами, характерными при падении с высоты, — рассказала изданию представитель пресс-службы областного СУ СК РФ Ирина Мазеева.- Предварительно, охранник совершал обход 14 этажа и сорвался. Тело погибшего обнаружил его напарник».

Сигнал о происшествии поступил правоохранителям примерно в 20:25. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Работники регионального СУ СК РФ выясняют, что именно произошло на стройке.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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