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Кузбасс

В Кемерове на Тухачевского произошло ДТП, Toyota от удара легла на бок

Предварительно, пострадали как минимум два человека.

Вечером 21 июля в Кемерове произошло серьёзное ДТП: на улице Тухачевского столкнулись два авто — Volkswagen Polo и Toyota Lite Ace.

«Предварительно, водитель Volkswagen при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении Toyota. После удара минивэн лёг на бок. Пострадали не меньше двух человек. Информация о травмированных уточняется», — сообщили Сибдепо в отделении пропаганды городской ГИБДД.

См. также

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия. Инспекторы призывают водителей к внимательности за рулём.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

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