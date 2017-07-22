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Кузбасс

В Кемерове на Тухачевского велосипедист врезался в Honda

ДТП произошло в субботу, 22 июля.

22 июля в столице Кузбасса на улице Тухачевского, в районе дома №58, произошло ДТП с участием велосипедиста.

«Предварительно, транспортные средства ехали в попутном направлении, — сообщили Сибдепо в отделении пропаганды кемеровской Госавтоинспекции. — Водитель авто решил повернуть, и в этот момент в него врезался велосипедист (мужчина, 1971 года рождения)».

Пострадавшего водителя двухколёсного транспорта увезли в больницу. Предварительно, в результате происшествия мужчина получил сотрясение головного мозга.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

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