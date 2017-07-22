В Кемерове на Тухачевского велосипедист врезался в Honda
ДТП произошло в субботу, 22 июля.
22 июля в столице Кузбасса на улице Тухачевского, в районе дома №58, произошло ДТП с участием велосипедиста.
«Предварительно, транспортные средства ехали в попутном направлении, — сообщили Сибдепо в отделении пропаганды кемеровской Госавтоинспекции. — Водитель авто решил повернуть, и в этот момент в него врезался велосипедист (мужчина, 1971 года рождения)».
Пострадавшего водителя двухколёсного транспорта увезли в больницу. Предварительно, в результате происшествия мужчина получил сотрясение головного мозга.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.