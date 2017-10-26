В Кемерове на Волгоградской сбили человека

Авария произошла в четверг, 26 октября, в вечернее время.

В четверг, 26 октября, в областном центре по улице Волгоградской, 7 на пешеходном переходе сбили человека. Авария произошла около 19:00.

«Не успел разглядеть, кого сбили. Когда мимо проезжал, скорой ещё не было», — рассказал Сибдепо очевидец происшествия.

Как рассказал другой свидетель аварии, водитель Chevrolet Captiva не сбавил скорость и сбил на зебре пожилого мужчину.

«Я подбежал к пострадавшему, хотел помочь, он стонал. А через пару минут встал и побежал, мы его догнали, дождались скорую и передали медикам. У мужчины была разбита голова», — рассказ собеседник.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает автомобилистам о том, что при приближении к пешеходным переходам необходимо снижать скорость. Пешеходам следует пересекать проезжую часть только после того, как убедились, что водитель вас видит и уступает дорогу. В вечернее время на одежде горожан должны быть светоотражающие элементы.