В Кемерове на семи перекрёстках установят камеры фотовидеофиксации

В областном центре с 1 ноября на восьми перекрёстках заработают новые камеры фотовидеофиксации. На всех перекрёстках, где установят камеры, также появятся соответствующие дорожные знаки и разметка.

«Камеры начнут функционировать с 1 ноября 2017 года. В настоящее время ведётся установка рубежей в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», — подтвердили Сибдепо информацию в пресс-службе городской администрации.

Речь идёт о следующих перекрёстках: улиц Красноармейской и Весенней, Гагарина и Терешковой, Гагарина и Пионерского бульвара, улиц Томской и 50 лет Октября, Октябрьского проспекта и бульвара Строителей, проспекта Ленина и улицы Терешковой, проспекта Химиков и бульвара Строителей (нижний). Также одна камера появится на бульваре Строителей, 46.

Предварительно сообщается, что камеры будут фиксировать такие нарушения, как проезд на красный сигнал светофора, заезд за стоп-линию, поворот на перекрёстке из полосы, не предназначенной для этого, движение с выключенными фарами, нарушение правила пропуска пешехода по зебре и другие нарушения.