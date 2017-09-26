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В Кемерове на Южном горел ресторан

В Кемерове на Южном горел ресторан

ЧП произошло вечером 25 сентября.

В понедельник, 25 сентября, в 20:52 на пульт диспетчера МЧС поступил сигнал о пожаре в кемеровском караоке-ресторане CHICAGO по улице Дружбы, 3. По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники МЧС.

«На момент прибытия первого подразделения из вентиляционного короба шёл дым. В результате пожара сгорели жировые отложения в металлическом вентиляционном коробе. Обгорел двигатель вентиляционной установки и сгорел утеплитель стен фасада на площади в четыре квадратных метра», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. К ликвидации пламени привлекались 15 человек и пять единиц спецтехники. Полностью потушить пожар удалось в 21:05.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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