В Кемерове на Южном горел ресторан

В понедельник, 25 сентября, в 20:52 на пульт диспетчера МЧС поступил сигнал о пожаре в кемеровском караоке-ресторане CHICAGO по улице Дружбы, 3. По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники МЧС.

«На момент прибытия первого подразделения из вентиляционного короба шёл дым. В результате пожара сгорели жировые отложения в металлическом вентиляционном коробе. Обгорел двигатель вентиляционной установки и сгорел утеплитель стен фасада на площади в четыре квадратных метра», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. К ликвидации пламени привлекались 15 человек и пять единиц спецтехники. Полностью потушить пожар удалось в 21:05.