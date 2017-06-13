В Кемерове на Южном произошло тройное ДТП с участием пассажирского автобуса

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.

Вечером 13 июня в кемеровском микрорайоне Южный на улице Дружбы произошло ДТП с участием двух легковых авто и одного пассажирского автобуса, следующего по маршруту №32.

По словам очевидцев происшествия, примерно в 18:10 водитель ПАЗа врезался в припаркованные Kia и ВАЗ.

«Водитель всю дорогу вёл автобус очень странно: забывал закрывать двери, глох на остановках. Даже сдачу не мог правильно отсчитать. После аварии вышел, шатаясь», — рассказал Сибдепо один из пассажиров автобуса.

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По словам собеседника издания, в ДТП никто из пассажиров автобуса не пострадал.

«В салоне находились около 10 человек, никто не пострадал. Я столкновение почти не почувствовал, только немножко дернуло», — добавил пассажир ПАЗа.

ГИБДД выясняет обстоятельства аварии. Официальная информация о состоянии водителя ПАЗа и об обстоятельствах ДТП уточняется.