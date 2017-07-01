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В Кемерове начали ремонтировать дорогу на Кузбасском мосту

В Кемерове начали ремонтировать дорогу на Кузбасском мосту

Работы ведутся на трёх полосах в сторону Октябрьского.

В Кемерове специалисты приступили к ремонту дороги на Кузбасском мосту. На фото, которые прислал в редакцию житель областного центра, запечатлено, что дорожники уже сняли слой асфальта на трёх полосах в сторону Октябрьского.

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О ремонте дорожного полотна предупреждают соответствующие знаки. При этом крайнюю правую полосу заняла спецтехника.

Ранее Сибдепо сообщал, что ремонт дороги на Кузбасском мосту проводят в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». В эту же программу попал участок дороги по улице Терешковой от проспекта Октябрьского до проспекта Шахтёров. После его восстановления на отрезке от моста до Шахтёров специалисты уже нанесли часть разметки – двойную сплошную линию.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Сибдепо.

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