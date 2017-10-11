В Кемерове начали строить пешеходный мост через Куро-Искитим

В столицу Кузбасса начали строить пешеходный мост через Куро-Искитим. Участок строительства находится в районе дома №8 по улице Родниковая в Заводском районе.

Строители приступили к устройству буронабивных опор. После бетонирования они начнут монтировать опорные части мостового перехода.

На заключительном этапе специалисты установят пролётную конструкцию длиной 25 метров, рассказали в пресс-службе администрации Кемерова. Также у моста установят ограждения и лестничные сходы.